Full list of re-arranged Finn Harps league fixtures in SSE Airtricity Premier League

Fri. 31 July Derry City v Sligo Rovers Ryan McBride Brandywell Stadium 5:45 pm Fri. 31 July Dundalk v St. Patrick's Athletic Oriel Park 7:45 pm (Live on RTE2) Sat. 1 August Shelbourne v Waterford Tolka Park 2:00 pm Sat. 1 August Shamrock Rovers v Finn Harps Tallaght Stadium 5:00 pm Sun. 2 August Cork City v Bohemians Turner’s Cross 5:00 pm Mon. 3 August St. Patrick's Athletic v Derry City Richmond Park 7:45 pm Tues. 4 August Finn Harps v Shelbourne Finn Park 5:45 pm Tues. 4 August Sligo Rovers v Waterford The Showgrounds 7:45 pm Fri. 7 August Bohemians v Dundalk Dalymount Park 5:45 pm Fri. 7 August St. Patrick's Athletic v Finn Harps Richmond Park 7:45 pm Sat. 8 August Waterford v Cork City R.S.C. 2:00 pm Sat. 8 August Sligo Rovers v Shelbourne The Showgrounds 5:00 pm Sun. 9 August Derry City v Shamrock Rovers Ryan McBride Brandywell Stadium TBC (Live on eir Sport) Mon. 10 August Finn Harps v St. Patrick’s Athletic Finn Park 7:45 pm Tues. 11 August Cork City v Longford Town Turner’s Cross 7:45 pm Tues. 11 August Dundalk v Waterford Oriel Park 7:45 pm Fri. 14 August Dundalk v Waterford Oriel Park 5:45 pm Fri. 14 August Cork City v Sligo Rovers Turner’s Cross 7:45 pm Sat. 15 August Finn Harps v Bohemians Finn Park 2:00 pm Sat. 15 August Shelbourne v Derry City Tolka Park 5:00 pm Sun. 16 August St. Patrick's Athletic v Shamrock Rovers Richmond Park 5:00 pm #LightUpYourNights Fri. 21 August Derry City v Cork City Ryan McBride Brandywell Stadium 5:45 pm Fri. 21 August Shamrock Rovers v Shelbourne Tallaght Stadium 7:45 pm (Live on RTE2) Sat. 22 August Bohemians v St. Patrick's Athletic Dalymount Park 2:00 pm Sat. 22 August Sligo Rovers v Dundalk The Showgrounds 5:00 pm Sun. 23 August Waterford v Finn Harps R.S.C. 5:00 pm Fri. 4 September Waterford v St. Patrick's Athletic R.S.C. 5:45 pm Fri. 4 September Derry City v Dundalk Ryan McBride Brandywell Stadium 7:45 pm (Live on RTE2) Sat. 5 September Shelbourne v Cork City Tolka Park 5:00 pm Sat. 5 September Shamrock Rovers v Bohemians Tallaght Stadium 8:00 pm (Live on eir Sport) Mon. 7 September Sligo Rovers v Finn Harps The Showgrounds 7:45 pm Fri. 11 September Bohemians v Waterford Dalymount Park 5:45 pm Fri. 11 September Dundalk v Shelbourne Oriel Park 8:00 pm (Live on eir Sport) Sat. 12 September Cork City v Shamrock Rovers Turner’s Cross 2:00 pm Sat. 12 September St. Patrick's Athletic v Sligo Rovers Richmond Park 5:00 pm Sun. 13 September Finn Harps v Derry City Finn Park 5:00 pm Fri. 18 September Cork City v Dundalk Turner’s Cross 7:45 pm Fri. 18 September Derry City v St. Patrick's Athletic Ryan McBride Brandywell Stadium 7:45 pm Fri. 18 September Shelbourne v Finn Harps Tolka Park 7:45 pm Fri. 18 September Shamrock Rovers v Waterford Tallaght Stadium 8:00 pm Sat. 19 September Sligo Rovers v Bohemians The Showgrounds 7:45 pm Fri. 25 September Bohemians v Derry City Dalymount Park 7:45 pm Fri. 25 September Dundalk v Shamrock Rovers Oriel Park 7:45 pm Fri. 25 September St. Patrick's Athletic v Shelbourne Richmond Park 7:45 pm Fri. 25 September Waterford v Sligo Rovers R.S.C. 7:45 pm Fri. 25 September Finn Harps v Cork City Finn Park 8:00 pm #LightUpYourNights Fri. 2 October Cork City v St. Patrick's Athletic Turner’s Cross 7:45 pm Fri. 2 October Derry City v Waterford Ryan McBride Brandywell Stadium 7:45 pm Fri. 2 October Dundalk v Finn Harps Oriel Park 7:45 pm Fri. 2 October Shelbourne v Bohemians Tolka Park 7:45 pm Fri. 2 October Shamrock Rovers v Sligo Rovers Tallaght Stadium 8:00 pm Fri. 9 October Bohemians v Cork City Dalymount Park 7:45 pm Fri. 9 October St. Patrick's Athletic v Dundalk Richmond Park 7:45 pm Fri. 9 October Waterford v Shelbourne R.S.C. 7:45 pm Fri. 9 October Finn Harps v Shamrock Rovers Finn Park 8:00 pm Sat. 10 October Sligo Rovers v Derry City The Showgrounds 7:45 pm Fri. 16 October Cork City v Waterford Turner’s Cross 7:45 pm Fri. 16 October Dundalk v Bohemians Oriel Park 7:45 pm Fri. 16 October Shelbourne v Sligo Rovers Tolka Park 7:45 pm Fri. 16 October Finn Harps v St. Patrick's Athletic Finn Park 8:00 pm Fri. 16 October Shamrock Rovers v Derry City Tallaght Stadium 8:00 pm Fri. 23 October Bohemians v Finn Harps Dalymount Park 7:45 pm Fri. 23 October Derry City v Shelbourne Ryan McBride Brandywell Stadium 7:45 pm Fri. 23 October Waterford v Dundalk R.S.C. 7:45 pm Fri. 23 October Shamrock Rovers v St. Patrick's Athletic Tallaght Stadium 8:00 pm Sat. 24 October Sligo Rovers v Cork City The Showgrounds 7:45 pm Fri. 30 October Cork City v Derry City Turner’s Cross 7:45 pm Fri. 30 October Dundalk v Sligo Rovers Oriel Park 7:45 pm Fri. 30 October Finn Harps v Waterford Finn Park 7:45 pm Fri. 30 October St. Patrick's Athletic v Bohemians Richmond Park 7:45 pm Fri. 30 October Shelbourne v Shamrock Rovers Tolka Park 7:45 pm

