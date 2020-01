Over 400 turn out for very successful Ballyshannon Rugby Club 5k

Ryan Owen of North Leitrim was first home in a very successful 5k run by Ballyshannon Rugby Club today.

Teresa Doherty of Finn Valley was second home with Colin McNulty of Finn Valley third.

FULL RESULTS

1. 209 Ryan Owen M MO North Leitrim

2. 493 Teresa Doherty F FO Finn Valley AC

3. 439 Colin Mc Nulty M MO Finn Valley

4. 446 Ryan Pitachard M MO KC Runner

5. 470 Paul Barlow M MO Omagh Harriers

6. 224 Derek Somerville M M50 Omagh Harriers

7. 177 Domhnall Melly M MO Sligo AC

8. 253 James Garvey M MO Rossnowlagh Wanderers

9. 286 Ciaran Smith M MO The Training Hut

10. 476 Dave Slater M M40 Enniskillen RC

11. 208 Ciaran Clancy M MO North Leitrim AC

12. 115 Paul Patterson M MO Tir Chonaill

13. 447 Cathal Conlin M M40 Omagh Harriers

14. 409 Eugene Doherty M MJ North Leitrim

15. 114 Neil Faulkner M M50

16. 143 Heather Foley F FO Sligo AC

17. 4 Stephen Mc Elnvy M M40 Enniskillen RC

18. 441 Sean Irwin M M50 Corran AC

19. 455 Darren Wallace M MO Foyle Valley

20. 284 Markus Mc Gowan M M40

21. 256 David Lipsett M M40 North Leitrim AC

22. 9 Ryan Doherty M MO Strabane

23. 397 Andy Gilchrist M MO Tir Chonaill

24. 134 Cillian Sprice M B 14

25. 52 Caolan Gilbride M B 14 Tir Chonaill

26. 485 Sarah Brady F FO North Leitrim AC

27. 387 Scot William M B 14 North Leitrim DC

28. 136 Patrick Sprice M B 14 St. Michaels Enniskillen

29. 19 James Smith M MO

30. 53 Sean Gilbride M M40

31. 252 Pauric Patton M MO Rossnowlagh Wanders

32. 399 Noel Doherty M M40 Tir Chonail

33. 110 Cathal Fee M MO

34. 124 John McIntyre M M40

35. 138 Julie McMullin F F50 Tir Chonaill

36. 222 Fiona Fahey Gilmartin F F40 Sligo AC

37. 434 Sarah Mulvaney-Kelly F G 14 North Leitrim AC

38. 162 Adrian Devaney M MO

39. 105 Conrad Golden M M40 Galway Harriers

40. 297 Colin Burns M M40

41. 471 Enda Gilmartin M MO Sligo AC

42. 241 Daithi Cullen M B 14 North Leitrim AC

43. 116 Ciron Whoriskey M MO North Leitrim AC

44. 389 Mark Hazlett M B 14 North Leitrim AC

45. 235 Bryan Mc Guinness M MO

46. 175 R McCarthy M M60 Tir Chonaill

47. 243 Sean Cassidy M M50 Tir Chonaill

48. 131 Conor Smith M MO Training Hut

49. 46 Conan Sweeny M M40 MSC TRI

50. 425 Sean Cannon M M60 Tir Chonaill

51. 109 Karen McCaffrey F F40 Enniskillen RC

52. 187 Keefe Dolan M B 14 North Leitrim AC

53. 184 Tom Daly M MO Ballyshannon Boxing Club

54. 426 Ewa Wojnizowics-Lambucka F FO

55. 17 John Bradley M M50

56. 50 Ellis Mc Guinness M MO Ballyshannon Boxing Club

57. 112 John Campbell M MO

58. 212 Jason Mc Menamin M MO

59. 49 Paul McGuinness M MO

60. 276 Peter Duddy M M40 Bruckless Road Runners

61. 137 Mary Rutledge F F50 Churchill Ladies

62. 442 B Connolly M M60 MSC Tri

63. 437 Peter Horan M MO

64. 171 Rod Collins M M50 Enniskillen Running Club

65. 113 Aisling Faulkner F FO

66. 394 Darragh Summerville M B 14

67. 2 Aravon McCann F F50 MRC

68. 474 Patrick Mc Gloin M M40

69. 279 Conor Flannery M MO

70. 18 Sean Gallagher M MO

71. 90 Niamh Gallagher F FO

72. 285 Darragh McGowan M B 14

73. 141 Loretta Cullen F F50 Tir Chonaill

74. 246 Luke Fitzmaurice M B 14 North Leitrim AC

75. 232 Tina Gallagher F F50 OMG

76. 190 Iurate Iucyte F FO

77. 379 Paul Smyth M MO

78. 283 Kyran Mc Gowan M B 14

79. 492 Eamon Colgan M MO

80. 145 James Hoey M MO Erne Gaels

81. 185 Sean O'Reilly M MJ Ballyshannon Boxing Club

82. 257 Jack Lipsett M B 14 North Leitrim AC

83. 220 Pamela Zarb F F40 Tir Chonail

84. 51 John Muldoon M M40

85. 172 Declan Oakes M M50

86. 435 Karen Mulvaney-Kelly F G 14 North Leitrim AC

87. 287 Robert Sheerin M M40

88. 71 Bart Brzoska M M40 Booknest AC

89. 173 Vera Haughey F F50 Tir Chonail

90. 406 Enda Whelan M M60 Sligo AC

91. 472 Edward Crawford M M40 Finn Valley AC

92. 454 Niamh Wallace F FO Foyle Valley AC

93. 8 Matthew Murphy M MJ Enniskillen RC

94. 385 Conall Bradshaw M MJ Ballyshannon RFC

95. 211 Anna O'Carroll F FO

96. 169 Riley Loughlin M B 14

97. 453 Brian Kerrigan M MO

98. 170 Patrick Loughlan M M40 Tir Chonaill

99. 166 Niamh Foley F FO

100. 165 Maria Foley F FO

101. 217 Dáire Gallagher M MJ Ballyshannon RFC

102. 64 Mary Hoey F F50 Tir Chonaill

103. 380 Barry Mc Dermott M MO

104. 292 Eva Mc Mullin F FO Training Hut

105. 396 Nathan Cole M MO Pro Fitness

106. 381 Ann Mullins F F50 Ballina AC

107. 163 Christopher Fenton M MO The Training Hut

108. 140 Martina Coughlin F F40 Tir Chonaill

109. 76 Sharon McGowan F F50 Tir Chonail

110. 254 Ann Donoghue F F60 Tír Chonaill AC

111. 180 Kieran O'Doherty M MJ Training Hut

112. 75 Caroline Kennedy F F40 Bruckless Rd Runners

113. 383 Henry Foster M MJ Ballyshannon RFC

114. 74 Alison Murray F FO Bruckless RD Runners

115. 181 Fiona O'Doherty F FO The Training Hut

116. 491 Joe Colgen M B 14

117. 249 Dave Swann M M60

118. 31 Alan Sweeny M M40 Holy Family NS

119. 477 Ian Harkin M B 14

120. 139 Mark Fitzgerald M MO

121. 238 Ciara Parker F G 14 OMG AC

122. 445 Dara Vaughan M B 14

123. 478 Tracey Harkin F F40 Drumshamboo AC

124. 98 Michael Ward M M40

125. 388 David Bradshaw M MO

126. 103 Hannah Doherty F FO

127. 444 Brian Flanagan M M50

128. 386 Colm Ferris M MO

129. 299 Allan McGloin M M40 The Training Hut

130. 483 Noel Lorinyenko M B 14 Lough Eske

131. 480 Sean Lorinyenko M M50 Tír Chonaill AC

132. 392 Conor Vaughan M B 14

133. 155 Mya O'Shea F FJ Erne Gaels

134. 60 Rossa Gallagher M B 14 Tir Chonail

135. 473 Mareosa Crawford F F40 Finn Valley AC

136. 244 Daniel McLoone M B 14 Ballyshannon RFC

137. 164 Padraig Tierney M M50

138. 65 Eleanor Rooney F F50 Tir Chonaill

139. 104 Conor Quinn M M40

140. 178 Ronan O'Donnell M B 14 Bundoran

141. 179 Shane O'Donnell M M40 Tir Chonail

142. 637 Cormac Dillon M B 14 North Sligo AC

143. 296 Anne Maria Scanlon F F40 Training Hut

144. 635 Niamh Dillon F G 14 North Sligo AC

145. 83 Andrea Lipsett F FO

146. 16 Malgorzata Sielmach F FO

147. 475 Tanya Meehan F FO

148. 495 Ciara Gallagher F F40

149. 234 Bernie Maguire F F50 OMG

150. 66 John Rooney M M50 Aodh Rua

151. 44 Diane Cadden F FO Enniskillen RC

152. 45 Declan O'Hare M M40

153. 3 Lucia Jackman F F50 Maguiresbridge RC

154. 498 Eileen Boyce F F40 North Leitrim AC

155. 228 Rachel McGarrigle F F40 Tir Chonaill

156. 400 Audrey Hannigan F FO Tir Chonaill

157. 25 Andrea Maguire F FO Holy Family NS

158. 188 Janis Dolan F F40 North Leitrim AC

159. 451 Marc Mc Menamn M MO

160. 182 Iarlaith Foley M MJ Ballyshannon Boxing Club

161. 291 Tanya Dunne F FO

162. 463 Carol Mc Cabe F F40 Letterkenny

163. 186 Dede Maguire F F50

164. 106 Roisin Lee F F50

165. 61 Colette Gallagher F F40

166. 72 Caroline Megany F FO Letterkenney

167. 270 Catherine O Grady F FO

168. 269 Stephen Donnelly M M40

169. 490 Karl Curran M M50

170. 288 Grainne Keown F FO The Training Hut

171. 443 Andy Campbell M M40 Termoneeny Running Club

172. 96 Eoghan Gallagher M B 14 Aodh Rua

173. 157 Eimear McMahon F FJ Erne Gaels

174. 174 Jackie Harvey F F60 Tir Chonaill

175. 237 Eugene Parker M B 14 OmG AC

176. 97 MJ Ward M B 14 Aodh Rua

177. 494 Aine Clarke F FJ Enniskillen Running Club

178. 255 Katie Lipsett F G 14

179. 258 Lilly Brennan F G 14

180. 242 Oisin Cullen M MJ North Leitrim AC

181. 295 Yvette Morrow F F40 The Training Hut

182. 298 Ronan Monaghan M MO The Training Hut

183. 183 Danny Byrne M MJ Ballyshannon Boxing Club

184. 28 William Ryan M B 14 Holy Family NS

185. 1 Orla Grimes F FO

186. 168 Ciarde Sheerin M MO

187. 81 Siobhan Slack F FO

188. 130 Euan Smith M B 14

189. 277 Alana Kelly F G 14 North Sligo AC

190. 278 Luke Melly M M40 North Sligo AC

191. 282 Emma McGowan F FO

192. 153 Alison Curneen F FO

193. 135 Eilish Sprice F F50

194. 119 Pauric Mc Grath M B 14

195. 128 Ella Smith F G 14

196. 108 Corinna Keaney F F40 OMG

197. 290 N.N. 290

198. 158 Kelly Gallagher F FJ Erne Gaels Belleek

199. 497 Michelle Sherrin F FO

200. 129 Liz Smith F FO Erne Gaels

201. 159 Ellie McCawley F FJ Erne Gaels

202. 117 Niamh Mc Grath F G 14

203. 120 Packie Mc Grath M M40

204. 452 Madelene Murphy F FO

205. 398 Sinéad McCafferty F FO Boyle AC

206. 293 Tina Keown F F50 The Training Hut

207. 111 Hannah Murphy F FO

208. 294 Renata Liuna F FO The Training Hut

209. 107 Patricia Clancy F F40 North Leitrim AC

210. 84 Tanya Lipsett F FO

211. 465 Glenda Cox F F40

212. 464 Gayna Armstrong F F40

213. 152 Sinead Mc Garrigle F FJ Erne Gaels Belleek

214. 251 Desmond Brownlie M M60 Lagan Valley

215. 240 Mary Cullen F F40 North Leitrim AC

216. 239 Marie Parker F F40 OMG

217. 405 Sadhbh Walsh F G 14

218. 404 John Walsh M M50

219. 390 Cadhla Dolan F G 14 Tir Chonaill

220. 482 Meah Curran F FJ

221. 401 Conor Dolan M B 14 Ballyshannon RFC

222. 189 Julie Lewis F F40 Derrygonnelly Runners

223. 403 Barney Coughlin M M60 Tir Chonaill

224. 271 Martina Mc Manus F F50

225. 272 Geraldine Regan F F50

226. 391 Alan Vaughan M B 14

227. 215 Hugh Og Maguire M B 14 Colastie Colmcille

228. 121 Eoghan McNulty M B 14 Tir Chonaill

229. 122 Emmet McNulty M MO Tir Chonaill

230. 23 Sadhbh McGinn F G 14 Holy Family NS

231. 43 Jenna Britton F G 14 Rossnowlagh Surf Club

232. 38 Fiona Britton F F40 Rossnowlagh Surf Club

233. 227 Agatha M Garrigt F F60 Tir Chonail

234. 34 Dairin Sweeny F G 14

235. 33 Orlaith Gallagher F G 14

236. 638 Aodhan Wood M B 14 North Sligo AC

237. 640 Kate Wood F G 14 North Sligo AC

238. 21 Megan Murphy F G 14

239. 216 Sean Maguire M B 14 Holy Family NS

240. 461 Sophia Mulligan F G 14 Ballyshannon RFC

241. 151 Grace Keown F FJ Erne Gaels

242. 167 Dáithí Sheerin M B 14 Aodh Ruadh

243. 402 Katrina Dolan F FO Ballyshannon RFC

244. 634 Padraig Dillon M B 14 North Sligo AC

245. 62 Jayden McGrath M B 14 Holy Family AC

246. 154 Aoife O'Reilly F FJ Erne Gaels

247. 77 Skye Loughlin F G 14 Tir Chonaill

248. 20 Will Rodrigues M MJ

249. 24 Caithlin Mc Guinness F G 14 Holy Family AC

250. 636 Paula Dillon F FO North Sligo AC

251. 639 Elizabeth McCabe F F40 North Sligo AC

252. 245 Philip Mc Loone M MO Ballyshannon RFC

253. 393 Pauline Vaughan F F40

254. 147 Aishling McGullion F FO Erne Gaels GAA

255. 29 Emily Ryan F G 14 Holy Family NS

256. 30 Fiona Ryan F G 14 Holy Family AC

257. 432 Elish Gray F F40 OMG

258. 438 Elaine Monaghan F F40 Ballyshannon RFC

259. 267 Greta Putanite F FJ

260. 266 Janina Slavinskaite F FO

261. 265 Vilte Slavinskaite F G 14

262. 410 Paul Doherty M M50

263. 486 Brady Paul M M50 North Leitrim AC

264. 274 Kevin Duddy M B 14 Bruckless RD Runners

265. 127 Thomas Mc Gee M B 14

266. 126 Ruairi McGee M M40 Tir Chonaill

267. 273 Marc Duddy M B 14 Bruckless Rd Runners

268. 192 Caoimhin McDermet M B 14

269. 195 Kevin Mc Dermott M MO

270. 275 Joanne Duddy F FO Bruckless RD Runners

271. 144 Madeline Thomas F F60

272. 70 Roisin McGrath F FO Holy Family NS

273. 63 Aisling McGrath F FO Holy Family NS

274. 223 Michelle Duffy F F40

275. 250 Alex Hoey M B 14 Ballyshannon RFC

276. 280 Ethan Mc Nulty M MJ D T R FC

277. 194 Kayla McDermott F G 14

278. 193 Abbie Timoney F G 14

279. 196 Ciara Mc Dermott F FO

280. 231 David O Daly M M60 Navan AC

281. 35 Oisin Sweeney M B 14

282. 384 Colm Doherty Craig M MJ Ballyshannon RFC

283. 39 Barry Sweeney M M40

284. 197 Jake Collins M B 14 Ballyshannon RC

285. 436 Jamie Monaghan M B 14 Ballyshannon RFC

286. 210 Tanya Burns F F40

287. 156 Zoe Breen F G 14 Erne Gaels GAA

288. 132 Geraldine McGarrigle F F50 Erne Gaels

289. 73 Eugene Kelly M M50 Finn Valley AC

290. 142 Anne O Reilly F FO

291. 427 Wiktor Woynicowcz-Lambucki M B 14

292. 26 Thomas Gallagher M M50 Aodh Rua

293. 118 Kate Mc Grath F FO

294. 395 Maragret Darby F F50

295. 82 Anne Lipsett F F60

296. 79 Teresa Barnes F FO

297. 42 Aisling Britton F G 14 RossnowlaghSurf Club

298. 484 Eoin Lorinyenko M B 14 Lough Eske

299. 479 Ryon Lorinyenko M B 14 Lough Eske

300. 41 Cora Britton F G 14 Rossnowlagh Surf Club

301. 40 John Britton M M40 Rossnowlagh Surf Club

302. 433 Una O'Reilly F F60 OMG

303. 481 Eileen Lorintenko F F40 Lough Eske

304. 213 Patrick McMenamin M MO

305. 80 Robert Barnes M MO

306. 22 Anita McGinn F F40 Holy Family NS

307. 264 Cennie Keown M M60

308. 462 Peter Mulligan M B 14 Ballyshannon RFC

309. 460 Donna Mulligan F FO Ballyshannon RFC

310. 219 Dáire Reynolds-Magee M B 14 Ballyshannon RFC

311. 236 Denise Reynolds F F40

312. 99 Ava McGown F G 14 Melvin Gaels

313. 633 Darragh Cleary M B 14 Ballyshannon RFC

314. 125 Helena Mc Gee F F40

315. 456 Geraldine Rodgers F F40

316. 218 Sharon Reynolds F F40 Ballyshannon RFC

317. 407 Louise Doherty F F40 Ballyshannon RFC

318. 27 Lisa Boyle F F40

319. 47 Cormac MacSuibhne M MO

320. 263 Nicole Brennan F FO Ballyshannon RFC

321. 262 Gary Brennan M B 14 Ballyshannon RFC

322. 458 Troy Killalea M MJ

323. 281 Adam Hoex M MJ D T R FC

324. 459 Kieran Mulligan M M40 Ballyshannon RFC

325. 259 Caiden Brennan M B 14 Ballyshannon RFC

326. 261 Shane Brennan M MO Ballyshannon RFC

327. 230 Cathy Weston F F50 Boyle AC

328. 207 Cormac Gallagher M B 14

329. 191 Edde Reohan M MO

330. 48 Annette Galagher F FO

331. 457 Shiloh Killalea F G 14

332. 123 Niamh McNulty F G 14 Tir Chonaill

333. 499 Oisin Gallagher M B 14

334. 214 Florence Mc Menamin F FO

335. 88 Anne Flaherty F FO

336. 89 Eugene Flaherty M MO Tullaghan

337. 500 Conor Gallagher M M40

338. 248 Dymphna Cronin F F60

339. 247 May Loughlin F F60

340. 95 Michelle Bowing F FO

341. 161 Ruth Ann Fenton F F50

342. 87 Maeve Fenton F F60

343. 225 Karine Doran F FO

344. 487 Conor Meehan M B 14

345. 226 James Monaghan M M50

346. 86 Megan Fenton F FO

347. 85 Jessica Gallagher F FO

348. 488 Geraldine Curran F F50

349. 448 Hilary Irwin F F60 Donegal RFC

350. 449 Mary Kearney F F60

351. 450 Jaymie Kearney F FO

352. 489 Melissa Meehan F FO

353. 14 Aoibhe Lappin F G 14

354. 15 Ann McCauley F FO

355. 233 Jenny Mc Guinness F FO

356. 148 Rosie O Reilly F F40 Erne Gaels Belleek

357. 146 Peter McMahon M M60 Erne Gaels

358. 229 Emer Delahunty F F40

359. 408 Karen Doherty F F50

360. 221 Teresa Maguire F F40 Holy Family NS

361. 37 Aoife Sweeny F G 14

362. 36 Karl Sweeny F F40

363. 10 Ciaran McGuinness M B 14 Ballyshannon RFC

364. 94 Olivia Coyle F G 14 Ballyshannon RC

365. 68 Dempsey Lynch M B 14

366. 11 Michael McGuinness M B 14 Ballyshannon RFC

367. 67 Ryan Burrons M B 14

368. 69 Sally Burrows F FO

369. 91 Amelia Coyle F G 14 Ballyshannon RFC

370. 632 Ethan Cleary M B 14 Ballyshannon RC

371. 100 Roisin Cleary F F40 Ballyshannon RFC

372. 12 Grainne McGuinness F FO Ballyshannon RFC

373. 93 Sheryl Coyle F F40 Ballyshannon RFC

374. 92 Kara Graham F FO Ballyshannon RFC

375. 631 Cailean Keown F FO

376. 652 Louis Hassett M B 14 Ballyshannon RFC

377. 653 Jack Hassett M B 14 Ballyshannon RC

378. 651 Liam Hassett M M60 Ballyshannon RC

379. 13 Helen Thompson F F50 BRC

380. 101 Kathleen O Reilly F FO

381. 300 Anna Regan F G 14

382. 496 Mary Gallagher F FO

383. 102 Francis O'Reilly M MO

384. 467 Daryl Brennan M B 14

385. 468 Darrah O'Hara M B 14

386. 466 Ava Brennan F G 14

387. 200 Fabian Morris-Kinsella M B 14

388. 469 Susanna Brennan F F60

389. 78 Breda Byrnes F FO

390. 58 Jude Maloney M B 14 Ballyshannon RFC

391. 133 Rohan Cooney M B 14 Ballyshannon RFC

392. 199 Siobhan Morris F F40 Ballyshannon RFC

393. 6 Otto Morris-Stanonis M B 14 Ballyshannon RFC

394. 57 Colleen Maloney F F40 Ballyshannon RFC

395. 198 Ken Kinsella M M50 BSRC

396. 59 Tristan Gallagher M B 14 Tir Chonaill

397. 55 Finn Maloney M B 14 Ballyshannnon

398. 56 Stephen Maloney M M40 Ballyshannon RFC

399. 429 Katelyn Conway F G 14

400. 428 Orla Conway F F40

401. 431 Donna McCoy F F40

402. 430 Brardan McCoy M B 14