See Donegal's record in Ballyshannon since the beginning of the new millennium

Donegal play Monaghan in Fr Tierney Park, Ballyshannon on Sunday and are desperately in need of points. Their record at the venue has been reasonably good, losing only to the really top teams.

Sunday will be Donegal's 26th game in Ballyshannon since 2000

1 2000 Div 1A Ciarraí 2-16 Dún na nGall 0-14

2 2000 Div 1A Dún na nGall 2-14 Lú 1-10

3 2001 Div 1A Baile Á Cliath 0-11 Dún na nGall 0-8

4 2002 Div 1A Gaillimh 0-9 Dún na nGall 0-7

5 2002 Div 1A Dún na nGall 1-12 Corcaigh 0-9

6 2003 Div 1A Baile Á Cliath 1-10 Dún na nGall 0-9

7 2003 Div 1A Ciarraí 1-12 Dún na nGall 0-8

8 2004 Div 2A Dún na nGall 3-6 Muineachán 1-11

9 2004 Div 2A Dún na nGall 3-15 Ceatharlach 0-5

10. 2005 Div 1A Uibh Fháilí 1-11 Dún na nGall 0-13

11. 2005 Div 1A Dún na nGall 3-11 Corcaigh 1-7

12. 2006 Div 2A Dún na nGall 0-11 Liatroim 1-8

13. 2006 Div 2A Dún na nGall 3-16 Longfort 0-9

14. 2007 Div 1A Dún na nGall 0-9 Baile Á Cliath 0-5

15. 2008 Div 1 Dún na nGall 1-14 Laois 2-8

16. 2009 Div 1 Baile Á Cliath 0-13 Dún na nGall 1-8

17. 2010 Div 2 Dún na nGall 3-11 Laois 0-5

18. 2011 Div 2 Dún na nGall 1-17 Aontroim 1-8

19. 2012 Div 1 Dún na nGall 0-17 Maigh Eo 1-7

20. 2014 Div 2 Dún na nGall 1-19 Lú 3-7

21. 2015 Div 1 Dún na nGall 0-12 Corcaigh 0-11

22. 2016 Div 1 Dún na nGall 2-14 Corcaigh 1-7

23. 2017 Div 1 Dún na nGall 1-11 Muineachán 1-11

24. 2018 Div 1 Dún na nGall 1-15 Cill Dara 3-7

25. 2019 Div 2 Dún na nGall 1-20 Cill Dara 0-10

26. 2020 Div 1 Dún na nGall v Muineachán

Played: 25. Dún na nGall won: 16 (64%). Lost: 7. Drew: 2

Dún na nGall last defeat in Ballyshannon: 2009

Neil McGee has played in 11 League games in Ballyshannon, Michael Murphy in ten.

Sunday's match seems to be the 25th League clash between Dún na nGall and Muineachán:

12 Nov 1950 Muineachán 3-3 Dún na nGall 1-5

19 Sept 1954 Dún na nGall 3-1 Muineachán 1-3

5 Dec 1954 Dún na nGall 2-4 Muineachán 1-4

9 Oct 1955 Muineachán 3-12 Dún na nGall 0-10

30 Sept 1956 Muineachán 4-6 Dún na nGall 2-9

20 Oct 1957 Dún na nGall 2-6 Muineachán 1-8

5 Oct 1958 Dún na nGall 0-7 Muineachán 0-5

21 Mar 1971 Muineachán 2-7 Dún na nGall 1-6

6 Feb 1972 Dún na nGall 1-7 Muineachán 0-10

4 Feb 1973 Dún na nGall 3-7 Muineachán 0-5

3 Feb 1974 Dún na nGall 1-11 Muineachán 1-6

8 Dec 1974 Dún na nGall 1-6 Muineachán 0-7

14 Nov 1982 Dún na nGall 1-7 Muineachán 1-5

6 Nov 1983 Muineachán 1-9 Dún na nGall 0-8

25 Nov 1984 Muineachán 0-11 Dún na nGall 0-7

13 Mar 1988 Muineachán 1-5 Dún na nGall 0-4

12 Feb 1989 Dún na nGall 1-6 Muineachán 0-5

15 Feb 2004 Dún na nGall 3-6 Muineachán 1-11

2 Mar 2014 Dún na nGall 2-11 Muineachán 0-10

27 Apr 2014 Muineachán 1-16 Dún na nGall 1-10

8 Mar 2015 Muineachán 0-9 Dún na nGall 1-4

3 Apr 2016 Muineachán 1-10 Dún na nGall 1-9

26 Mar 2017 Dún na nGall 1-11 Muineachán 1-11

18 Mar 2018 Muineachán 1-16 Dún na nGall 1-10

Dún na nGall won: 11

Muineachán won: 11

Drawn: 2

Seventh Time in Ballyshannon

Six of the Dún na nGall v Muineachán League matches have been played in Béal Átha Seanaidh:

1956 Muineachán 4-6 Dún na nGall 2-9

1958 Dún na nGall 0-7 Muineachán 0-5

1982 Dún na nGall 1-7 Muineachán 1-5

1989 Dún na nGall 1-6 Muineachán 0-5

2004 Dún na nGall 3-6 Muineachán 1-11

2017 Dún na nGall 1-11 Muineachán 1-11



1956 – League Clash

Muineachán were on the crest of a wave when they came to Béal Átha Seanaidh on September 30, 1956. They had just won the All-Ireland Junior Football Championship (Home) final and were firm favourites against Dún na nGall. They justified their favouritism. They led by 3-5 to 1-1 at half-time and an early second half goal increased their lead to thirteen points. A stirring Dún na nGall comeback followed but Muineachán held on to win by 4-6/2-9.

Dún na nGall: Seán McHugh; Brian Cotter, Colm Toland, Michael Ronaghan; Hughie Tim Boyle, Jackie McDermott , Noel O’Donnell; Joe Carroll (capt) and Michael J. Gallagher; Seán O’Donnell , Jim ‘Cookie’ Boyle, Seán McCormick; James McGettigan, Jim Gallagher , Dom Murray. Sub: Frankie Brennan