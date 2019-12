PICTURE SPECIAL: See Slide Show of Gaoth Dobhair GAA Awards Night

Bhí an dinnéar bliantúil CLG Ghaoth Dobhair ar siúl i dTeach Jack, An Ghlaisigh, Doirí Beaga ag n deireadh seachtaine agus ba é Eoghan Mac Giolla Bhrighde a bhí mar aoi speisialta don ócáid. Míle buíochas do Gearóid an fhoireann ar fad a chuir béile galánta ar fáil. Sé DJ ED a chuir an ceol ar fáil. Comhghairdeas leo súid uilig a bronnadh gradam orthu ar an oíche. Imreoir Óg na Bliana - Étáin Haicéid Imreoir Sinsear na Bliana - Aoife de Barra Imreoir Tacaíocht na Bliana- Seán Ó Baoill Imreoir Óg na Bliana - Ethán Ó hEarcáin Imreoir Sinsear na Bliana - Criostóir Mac Suibhne Taca na Bliana - Caitlín Nic Gairbheith Seirbhís Fháda - Georgina Nic Giolla Bhríde Pearsa na Bliana - Bernie Ní Rabhartaigh Bronnadh déanta ar Joanne Ní Cheallaigh a bhain comórtas náisiúnta An Cailín Gaelach agus ar imreoirí shinsearach a bhain Craobh Uladh le Dhún na nGall, Dáire Ó Baoill, Kieran Mac Giolla Easpaig, Ódhran Mac Pháidín Ó Fearraigh agus Niall Mac Aoidh.

If you have a story or want to send a photo or video to us please contact the Donegal Live editorial team any time. To contact Donegal Democrat and Donegal People's Press, email editorial@donegaldemocrat.ie To contact Donegal Post, email editor@donegalpost.com To contact Inish Times, email editor@inishtimes.com.