Where did you finish ? See the full results of the Finn Valley St. Stephen's Day 5k

More than 500 people took part in the Finn Valley AC St. Stephen's Day 5k which drew people from throughout Donegal - with many home for Christmas.

Among those taking part in the event - won by Sean McGinley - was boxing star Jason Quigley.

The full list of results is below.

Finn Valley St Stephens Day 5k 2019

Place Bib Name M/F AG Club GunTime

1. 926 Sean McGinley M MO Individual 15:57

2. 216 Michael Black M MO Ind 16:27

3. 942 Mark Mc Paul M MO Finn Valley A.C 16:50

4. 887 Gavin Crawford M Male 40-44 24-7-Tri 17:05

5. 919 Hugh Coll M Male 40-44 Milford AC 17:14

6. 923 GERARD GALLAGHER M MO FINN VALLEY AC 17:31

7. 203 BARRY GALLAGHER M Male 40-44 FINN VALLEY AC 17:31

8. 246 Oisin Toye M MO Finn Valley A.C 17:40

9. 896 DERMOT BRENNAN M MO FINN VALLEY AC 17:47

10. 67 TERESA DOHERTY F FO FINN VALLEY AC 17:56

11. 108 Sean McFadden M Male 40-44 Letterkenny Athletic Club 18:02

12. 910 Kevin Curran M MO Sportsworld RC 18:09

13. 996 Enda Doherty M MO FVF4L 18:35

14. 221 Edel Monaghan F FO Dublin City Harriers 18:35

15. 925 Leoni Mullen F FO Finn Valley AC 18:41

16. 222 Eamonn Monaghan M Male 40-44 Enniskillen RC 18:47

17. 894 Eimear Wiseman F FO Letterkenny Athletic Club 18:48

18. 145 Cian Friel M MO Letterkenny Park Runners 18:55

19. 933 DAMIAN MURPHY M Male 40-44 RAPHOE ROAD RUNNERS 19:03

20. 796 Pádhraic Patton M MO Sean Mac Cumhaills 19:09

21. 178 Kathy Ward F FO 19:11

22. 883 John McElhill M Male 40-44 Finn Valley AC 19:14

23. 915 Patrick Duffy M Male 40-44 Millford A.C 19:16

24. 314 Garvin Walker M MO Individual 19:21

25. 292 Eamonn Patton M Male 40-44 19:24

26. 72 David McNulty M MO Finn Valley AC 19:30

27. 278 Conor Murphy M MO Finn Valley AC 19:40

28. 179 Conor Ward M MO 19:45

29. 957 KAREN GALLAGHER F FO FINN VALLEY AC 19:45

30. 63 RICHARD BURKE M MO FOYLE VALLEY 19:49

31. 198 RYAN KELLY M MO RED HUGHS 19:54

32. 171 CATHAL DOHERTY M MO RED HUGHS G.A.A 19:54

33. 791 Karen Gallagher F FO Finn Valley AC 19:58

34. 220 Shane Gallagher M MO Finn Valley AC 19:58

35. 962 DESSIE GALLEN M Male 40-44 PRO FITNESS 20:06

36. 64 STEPHEN JOHN CARLIN M MO PRO FITNESS 20:13

37. 225 George Grier M MO 24-7-Tri 20:15

38. 291 Catriona Devine F Female 40-44 Finn Valley A.C 20:17

39. 888 Michael Penrose M Male 40-44 Finn Valley A.C 20:19

40. 138 JASON CALLAGHAN M Male 40-44 RED HUGHS 20:19

41. 946 Carolien Lubberhuizen F FO Finn Valley AC 20:21

42. 241 Joanne Campbell F FO Finn Valley A.C 20:34

43. 277 Patrick Murphy M B U15 Finn Valley AC 20:36

44. 237 Joanne Mc Nabb F Female 40-44 Finn Valley A.C 20:44

45. 891 Shaun Mc Daid M MO Ind 20:44

46. 213 Tom Thompson M Male 40-44 Finn Valley A.C 20:44

47. 163 Mark Sproule M MO Sean Mac Cumhaills 20:46

48. 259 Caelum Bonar M MO Sean Mc Camhaills 20:47

49. 953 Eamon Connolly M Male 40-44 Aghyaran Athletics 20:49

50. 885 JOHN FEALY M Male 40-44 MILFORD AC 20:53

51. 967 RONAN TOURISH M MO INDIVIDUAL 20:54

52. 316 Bryan Mc Namee M MO Ind 20:57

53. 317 Raymond Mc namee M MO Ind 20:57

54. 897 PAUL GALLAGHER M MO PRO FITNESS 21:00

55. 950 Eimear Gormley F FO Letterkenny AC 21:03

56. 407 Vincent Nally M MO Ind 21:06

57. 217 John Fleming M MO Finn Valley AC 21:07

58. 73 EOGHAN KENNEDY M MO INDIVIDUAL 21:07

59. 130 Conor Lyons M B U15 Finn Valley A.C 21:11

60. 243 Alan Catterson M Male 40-44 Finn Valley A.C 21:12

61. 406 Patrick Kiernan M MO Westmeath 21:13

62. 795 Ailsh Patton F FO Finn Valley AC 21:14

63. 300 MATTHEW MCGEEHAN M B U15 FINN VALLEY AC 21:15

64. 898 DARREN BELCROFT M Male 40-44 LETTERKENNY AC 21:16

65. 159 GAVIN GALLAGHER M MO INDIVIDUAL 21:17

66. 952 Michael Connolly M Male 40-44 Aghyaran Athletics 21:20

67. 211 Anna Russell F G U15 21:23

68. 210 Nicola Wallace F Female 40-44 Individual 21:24

69. 348 CAOLAN MCGINTY M MO AGHYARAN 21:24

70. 189 DENVER KELLY M MO FINN VALLEY AC 21:32

71. 794 John Lynch M MO Sean Mac Cumhaills 21:38

72. 932 MARIA HARRON F Female 40-44 STAINLAND LIONS 21:40

73. 160 MARTIN MCCAFFERTY M Male 40-44 INDIVIDUAL 21:44

74. 239 Ryan Gallen M MO Pro. Fitness 21:44

75. 372 ANNE MARIE LOGUE F FO INDIVIDUAL 21:45

76. 229 Alfredo Campas M MO 21:45

77. 909 Adrian Gillespie M MO 21:49

78. 908 Caolan Gillespie M B U15 Finn Valley A.C 21:49

79. 357 Thomas Dolan M MO Aghyaran Athletics 21:54

80. 789 Evan Kee M B U15 Finn Valley AC 21:56

81. 261 Paul Mc Cabe M Male 40-44 Finn Valley A.C 21:56

82. 983 Enda Corry M MO Sexeter Runners 21:57

83. 344 John A Mc Mullan M Male 40-44 St Marys Convoy 21:57

84. 958 KIERAN COYLE M MO PRO FITNESS 22:02

85. 236 David Crowe M MO 22:03

86. 147 John Mc Ginty M MO 22:06

87. 212 Trevor Gethins M MO 22:07

88. 931 TRACEY MC CAULEY F FO INDIVIDUAL 22:07

89. 401 Paul Lynch M MO Ind 22:13

90. 975 John Cromie M Male 40-44 22:14

91. 276 Martina Irwin M Male 40-44 Finn Valley AC 22:14

92. 218 Thomas Maguire M MO Ind 22:15

93. 208 Niall Mulrine M Male 40-44 Individual 22:15

94. 173 Sean O'Leary M Male 40-44 Finn Valley A.C 22:16

95. 340 Joseph McGinley M MO Individual 22:16

96. 765 Daniella Jansen F FO Finn Valley AC 22:16

97. 202 Alan Mitchel M MO Ind 22:21

98. 905 Jonathan Connolly M MO Aghyaran Athletics 22:23

99. 70 Liam Mc Ginty M Male 40-44 Finn Valley A.C 22:23

100. 176 liam Gillespie M Male 40-44 Finn Valley A.C 22:24

101. 153 GERARD MCCONNELL M Male 40-44 SWANLINGS 22:29

102. 74 JOHN GRIFFIN M Male 40-44 FVF4L 22:35

103. 199 Shane Dunne M MO 22:35

104. 137 TIM CALLAGHAN M Male 40-44 RED HUGHS 22:37

105. 768 Noreen Bonner F Female 40-44 Finn Valley AC 22:38

106. 257 Eugene Mc Ginley M Male 40-44 Swanlings A.C 22:39

107. 981 Ben Austen M Male 40-44 Individual 22:40

108. 380 JAMES KEARNS M Male 40-44 INDIVIDUAL 22:42

109. 66 JILL THORNTON F FO FINN VALLEY AC 22:43

110. 302 PATRICK MCNAMEE M Male 40-44 INDIVIDUAL 22:44

111. 944 JP Mc Granaghan M Male 40-44 Raphoe Running Group 22:44

112. 325 Jerome Mc Elchar M Male 40-44 Finn Valley AC 22:46

113. 296 SHAUN MCGLYNN M Male 40-44 PRO FITNESS 22:48

114. 315 Paddy Costelloe M MO Pro-Fitness 22:48

115. 792 Brendan Patton M Male 40-44 Finn Valley AC 22:49

116. 916 BRIAN HARVEY M Male 40-44 FVF4L 22:49

117. 928 Aoife Mc Grath F FO Finn Valley AC 22:49

118. 924 Gareth Doherty M Male 40-44 Pro-Fitness 22:55

119. 918 Orlaith Mc Crory F G U15 Lifford Strabane AC 22:57

120. 408 matthew larkin M MO Ind 22:57

121. 779 Shay Mc Nulty M B U15 Finn Valley AC 22:57

122. 775 Shane Mc Nulty M Male 40-44 Finn Valley AC 22:58

123. 96 LIAM GORDON M MO SWANLINGS 23:00

124. 242 Michael Mc Nulty M Male 40-44 23:00

125. 215 Tereance Quinn M Male 40-44 Raphoe Road Runners 23:00

126. 394 ULTAN O GIOLLAGAIN M B U15 INDIVIDUAL 23:03

127. 223 Stephen Gallen M MO Pro-Fitness 23:05

128. 200 Jim Mc laughlin M Male 40-44 FVF4L 23:06

129. 363 Simon Walsh M MO Individual 23:08

130. 295 Martina Mc Daid M MO Pro-Fitness 23:08

131. 269 Conor Mc Gl;ynn M MO Pro-Fitness 23:10

132. 131 SHAUN BOYCE M Male 40-44 INDIVIDUAL 23:12

133. 148 Stephen Henderson M MO 23:13

134. 358 Sean Dolan M MO Aghyaran Athletics 23:14

135. 984 Chris Gallagher M MO Sean Mac Cumhaills 23:14

136. 256 Seamus Curran M Male 40-44 23:16

137. 197 DAMIEN MURPHY M MO MELVIN WJR 23:20

138. 230 Terry O' Donnell M Male 40-44 23:21

139. 753 Paddy Hannigan M Male 40-44 Individual 23:30

140. 265 Andy Scanlon M Male 40-44 Finn Valley A.C 23:30

141. 182 Kieran Doherty M MO 23:32

142. 143 Greg Britton M Male 40-44 23:32

143. 172 Mary Hippsley F Female 40-44 Finn Valley A.C 23:34

144. 177 Mark Quinn M Male 40-44 23:35

145. 94 EMMA LAWRENCE F FO CASTLEFINN RUNNING 23:37

146. 790 Diane Gallagher F Female 40-44 KCR 23:39

147. 141 KATHRYN GIBBONS F FO INDIVIDUAL 23:40

148. 345 JAMIE MCCLEAN M MO INDIVIDUAL 23:43

149. 399 MATTHEW DOWDS M B U15 FINN VALLEY AC 23:46

150. 71 Karl Doherty M B U15 23:46

151. 185 Damien Alexander M MO Finn Valley AC 23:47

152. 168 Paddy Doherty M Male 40-44 Finn Valley AC 23:48

153. 165 Noel Duffy M Male 40-44 Finn Valley AC 23:48

154. 987 Gavin Kelly M Male 40-44 Portmarnock A.C 23:56

155. 214 Hugh Allan M Male 40-44 Raphoe Road Runners 23:56

156. 356 Charlie Kelly M B U15 Ind 23:58

157. 384 Karen Ferguson F FO Individual 23:59

158. 972 Christopher Diver M MO 24:02

159. 228 Lisa Kearns F Female 40-44 24:03

160. 180 Liam Ward M Male 40-44 24:09

161. 893 Theresa Wiseman F Female 40-44 Letterkenny Athletic Club 24:12

162. 343 Michael Mc Elroy M MO Ind 24:15

163. 161 A O DONNELL M Male 40-44 INDIVIDUAL 24:16

164. 920 Rodney Irwin M Male 40-44 Ind 24:31

165. 118 MARK O SULLIVAN M MO PRO FITNESS 24:32

166. 305 JESSICA LAFFERTY F G U15 FINN VALLEY AC 24:33

167. 338 Eanna Mc Dermott F Female 40-44 Ind 24:35

168. 195 Dominic Mc Glinchey M Male 40-44 Castlefinn Running 24:39

169. 267 Adrian Patton M MO Castlefinn Running 24:39

170. 101 David Gallen M Male 40-44 Pro. Fitness 24:44

171. 927 Brendan Coyle M Male 40-44 Individual 24:44

172. 311 Annya O'Rourke F G U15 Individual 24:48

173. 201 Pauric Mitchel M Male 40-44 Ind 24:49

174. 371 Frances McGlynn F FO Individual 24:49

175. 146 Iver Goudie M Male 40-44 24:53

176. 304 GRACE LAFFERTY F G U15 INDIVIDUAL 24:53

177. 120 Gerard Callaghan M Male 40-44 Finn Valley AC 25:00

178. 985 MATTHEW KELLY M B U15 PORTMARNOCK AC 25:00

179. 119 Cathal Cannon M B U15 Finn Valley AC 25:00

180. 426 Brian McMullin M Male 40-44 Tirchonaill Ac 25:04

181. 205 KIERAN CALLAGHAN M Male 40-44 INDIVIDUAL 25:12

182. 937 Eugene Gallen M Male 40-44 Finn Valley AC 25:12

183. 114 WENDY WATT F Female 40-44 FINN VALLEY AC 25:16

184. 420 Paul Trayers M Male 40-44 Individual 25:18

185. 209 Ronan Gallen M MO 25:23

186. 902 Dónal Bonner M MO Individual 25:28

187. 174 Shaun O' Donnell M Male 40-44 Swanlings A.C 25:28

188. 903 Shane Deery M Male 40-44 Pro-Fitness 25:31

189. 959 MALCOLM HOUSTON M MO FVF4L 25:34

190. 943 Raj Meehan M Male 40-44 raphoe Running Group 25:35

191. 917 CORA HARVEY F Female 40-44 FVF4L 25:36

192. 100 GORETTI MARLEY F Female 40-44 FVF4L 25:36

193. 993 LAURA CROSSAN F FO FINN VALLEY AC 25:43

194. 107 Joanne Campbell F Female 40-44 Finn Valley AC 25:44

195. 884 MEGAN QUINN F FO INDIVIDUAL 25:45

196. 383 Lucy Mc Lean F FO Ind 25:46

197. 949 Mark Ryan M B U15 Ind 25:48

198. 248 Andrea Reid F G U15 Finn Valley A.C 25:48

199. 892 PJ Sweeney M Male 40-44 Finn Valley AC 25:50

200. 327 James O'Donnell M B U15 Finn Valley AC 25:51

201. 328 Seamus O'Donnell M Male 40-44 Finn Valley AC 25:52

202. 224 Martina Mc Daid F FO 24-7-Tri 25:53

203. 934 EUGENE MC GINLEY M Male 40-44 RAPHOE ROAD RUNNERS 25:59

204. 895 LIAM WISEMAN M Male 40-44 LETTERKENNY PARK RUNNERS 25:59

205. 245 Keth Patton M Male 40-44 26:06

206. 999 Helene Mc Menamin F Female 40-44 FVF4L 26:10

207. 115 JOHN CURRAN M Male 40-44 INDIVIDUAL 26:17

208. 389 Jean McGlinchey M Male 40-44 Letterkenny Park Runners 26:19

209. 235 Shauna Finn F FO 26:20

210. 258 Ronan Donnellan M MO 26:23

211. 899 NIAMH MCBRIDE F FO INDIVIDUAL 26:27

212. 956 THEO TEMPLE M B U15 INDIVIDUAL 26:28

213. 95 GARY LAWRENCE M Male 40-44 INDIVIDUAL 26:28

214. 886 SINEAD COLLINS F Female 40-44 AGHYARAN 26:33

215. 234 Joshua O' Donnell M B U15 Finn Valley A.C 26:35

216. 974 P.J Patton M Male 40-44 Run for Fun Letterkenny 26:36

217. 240 Frances Wilson F FO K.C.R 26:42

218. 359 tracey Thomas F FO Ind 26:47

219. 947 Irene De Voning F Female 40-44 Ind 26:54

220. 136 RONAN BURKE M B U15 INDIVIDUAL 26:56

221. 303 MAYA LAFFERTY F G U15 FINN VALLEY AC 26:58

222. 882 Damien Floyd M MO Individual 27:00

223. 404 Liam mc Glynn M Male 40-44 Mullingar Harriers 27:02

224. 766 Sophie Mc Gee F FO Finn Valley AC 27:16

225. 757 John Mc Gee M MO Finn Valley AC 27:19

226. 175 Jason Quigley M MO Finn Valley A.C 27:20

227. 793 Brian Patton M MO Sean Mac Cumhaills 27:20

228. 929 Joe Gallen M Male 40-44 K.C.R 27:24

229. 964 EDWARD CRAWFORD M Male 40-44 FVF4L 27:29

230. 405 Molly O'Neill F G U15 Clonliffe Harriers 27:33

231. 410 Michael O'Neill M B U15 Marino AC 27:41

232. 244 Martin Harkin M Male 40-44 27:42

233. 889 Elaine Mc Entee F Female 40-44 Donegal County Council 27:45

234. 948 David Ryan M Male 40-44 Ind 27:57

235. 951 Eamon Junior Bug M B U15 Aghyaran Athletics 28:01

236. 341 Tony Coyle M MO Ind 28:01

237. 122 Hilary Pearson F Female 40-44 Individual 28:04

238. 992 SEAN CROSSAN M Male 40-44 FINN VALLEY AC 28:15

239. 994 BERNIE CROSSAN F Female 40-44 FINN VALLEY AC 28:16

240. 97 Carol Mc Cabe F Female 40-44 24-7-Tri 28:17

241. 409 Feargal O'Neill M Male 40-44 Individual 28:19

242. 271 Diane McGlynn F Female 40-44 Individual 28:19

243. 324 Angela mc Namee F FO Ind 28:20

244. 421 Deirdre Bannan F FO Abu Dhabi Cheetahs 28:23

245. 418 Ciaran Bannan F Female 40-44 Letterkenny Athletic Club 28:24

246. 251 John Burke M Male 40-44 Individual 28:25

247. 105 Cain Lafferty M B U15 28:26

248. 360 Denise Ferguson F FO Finn Valley AC 28:26

249. 382 Annmarie Dalton F Female 40-44 Ind 28:34

250. 254 Catherine Given F FO 28:39

251. 373 ANNIE MAY MCGLYNN F G U15 FINN VALLEY AC 28:39

252. 194 Thomas Boyle M Male 40-44 Ardara 28:39

253. 227 Roisin Mc Glynn F FO Pro-Fitness 28:40

254. 121 Bernie McGuire F Female 40-44 Aghyaran Athletics 28:42

255. 112 Ricky Gallen M MO Individual 28:42

256. 756 Stephen Patton M MO Finn Valley AC 28:44

257. 68 TORI GLACKIN F FO FINN VALLEY AC 28:46

258. 989 Bosco Reid M Male 40-44 Finn Valley A.C 28:46

259. 113 BRENDAN MCSHANE M Male 40-44 INDIVIDUAL 28:46

260. 335 Oisin Mc Dermott M Male 40-44 Ind 28:51

261. 930 LAURA MCGINTY F FO INDIVIDUAL 28:52

262. 226 Pat Brennan M Male 40-44 Finn Valley AC 28:58

263. 181 Aisling Ryan F FO 28:58

264. 764 Paula Jansen F Female 40-44 Finn Valley AC 29:03

265. 169 Rea Doherty F Female 40-44 Finn Valley AC 29:04

266. 255 Marion Given F Female 40-44 29:06

267. 249 Lauren Carlin F FO Pro. Fitness 29:06

268. 769 Mary Martin F Female 40-44 Finn Valley AC 29:08

269. 326 Michael Doyle M Male 40-44 Finn Valley AC 29:08

270. 763 Ben Patton M MO Finn Valley AC 29:14

271. 403 James Kelly M Male 40-44 Ind 29:40

272. 337 Conal Mc Dermott M Male 40-44 Ind 29:50

273. 980 Matthew Marley M MO Pro-Fitness 29:52

274. 187 George Kelly M Male 40-44 Finn Valley AC 29:57

275. 284 Paul Curran M MO 29:57

276. 759 John Quinn M MO Individual 29:58

277. 976 Sophie Kelly F Female 40-44 Run for Fun Letterkenny 29:59

278. 238 Shauna Molloy F Female 40-44 Bolt A.C 30:00

279. 154 AMANDA KIRWIN F FO LETTERKENNY PARK RUNNERS 30:01

280. 98 Kevin Mc Hugh M Male 40-44 Ind 30:03

281. 128 Shaun Mc Hugh M MO Ind 30:04

282. 352 Alex Dolan M B U15 Ind 30:07

283. 351 Damien Dolan M Male 40-44 Ind 30:07

284. 773 Andrew Gallen M B U15 Finn Valley AC 30:09

285. 770 Gary Gallen M Male 40-44 Finn Valley AC 30:09

286. 961 ARTHUR CONNOLLY M Male 40-44 INDIVIDUAL 30:12

287. 336 Donal Mc Dermott M Male 40-44 Ind 30:16

288. 982 Peter Austen M B U15 Finn Valley AC 30:22

289. 162 ERIN MCGINTY F FO INDIVIDUAL 30:22

290. 116 MARGARET COYLE F Female 40-44 RUN FOR FUN 30:25

291. 250 DECLAN BLACK M Male 40-44 RUN FOR FUN 30:25

292. 788 Nicola Kee F Female 40-44 KCR 30:30

293. 1000 Charlie Byrne M B U15 Sean Mc Camhaills 30:37

294. 135 ALAN SPROULE M Male 40-44 SEAN MCCUMHAILLS 30:37

295. 900 SINEAD SCULLY F FO INDIVIDUAL 30:38

296. 339 Eva McGinley F FO Individual 30:39

297. 232 Aoife O' Donnell F FO 31:19

298. 206 Heather Nicholl F Female 40-44 Mourne Derg 31:22

299. 106 Louise Goudie M MO 31:28

300. 880 Leah McGonagle F G U15 Individual 31:34

301. 853 Max McGonagle M MO Individual 31:35

302. 219 Barbara Mahon F Female 40-44 Individual 31:39

303. 151 AARON HEALY M B U15 FINN VALLEY AC 31:42

304. 152 THOMAS HEALY M Male 40-44 INDIVIDUAL 31:44

305. 117 KATHLEEN MARY GILDEA F Female 40-44 INDIVIDUAL 31:55

306. 986 AOIFE KELLY F G U15 PORTMARNOCK AC 31:57

307. 988 Amanda Kelly F Female 40-44 Portmarnock A.C 31:58

308. 75 ANN STRAIN F Female 40-44 CONVOY AC 32:09

309. 995 Helen Mc Closkey F Female 40-44 Run for Fun Letterkenny 32:12

310. 998 Michael Mc Menamin M Male 40-44 Letterkenny Cycling Club 32:12

311. 142 Maureen Mc Breaty F Female 40-44 Run for Fun Letterkenny 32:12

312. 425 EMMETT MCCAFFERTY M B U15 INDIVIDUAL 32:18

313. 423 MICHAEL MCCAFFERTY M Male 40-44 INDIVIDUAL 32:19

314. 190 KAYSIE KELLY F G U15 FINN VALLEY AC 32:24

315. 144 Angeline Driver F Female 40-44 Viking Fit 32:31

316. 307 Klara Lafferty F G U15 Individual 32:44

317. 308 Raonaid Lafferty F G U15 Individual 32:48

318. 310 Nicola Wallace F Female 40-44 32:50

319. 188 KAREN KELLY F FO FINN VALLEY AC 32:53

320. 99 Seamus Lyons M Male 40-44 Finn Valley AC 32:56

321. 386 Charlene McNeill F FO Individual 32:56

322. 385 Caoimhe McNeill F G U15 Individual 32:56

323. 997 Annette Darcy F Female 40-44 Run for Fun Letterkenny 33:46

324. 299 ABI MCGEEHAN F G U15 FINN VALLEY AC 33:56

325. 780 Dearbhla Mc Nulty F G U15 Finn Valley AC 33:58

326. 393 CATRIONA MCGEEHAN F FO INDIVIDUAL 34:09

327. 907 Deidre Deasley F Female 40-44 34:16

328. 881 James Deasley M Male 40-44 34:17

329. 186 Kathleen Kelly F Female 40-44 Finn Valley AC 34:27

330. 355 Carmel Kelly F Female 40-44 Finn Valley AC 34:27

331. 954 Owen Dullaghan M Male 40-44 Finn Valley AC 34:30

332. 111 Sinead Devenney M MO 34:44

333. 293 Orlaith Mc Andrew F Female 40-44 34:59

334. 207 Paul Marshall M Male 40-44 Ind 35:02

335. 767 Ruby Mc Gee F FO Finn Valley AC 35:02

336. 955 NICKI MCMENAMIN F FO INDIVIDUAL 35:12

337. 167 Ciarán Burke M B U15 Individual 35:30

338. 422 SANDRA MCCAFFERTY F Female 40-44 INDIVIDUAL 35:30

339. 787 Ronan Mc Elchar M B U15 Finn Valley AC 35:37

340. 129 Patrick Gallen M B U15 Ind 35:39

341. 784 Dermot Mc Elchar M Male 40-44 Finn Valley AC 35:40

342. 430 Leona Slevin F G U15 Finn Valley AC 35:45

343. 416 Brónagh Gallen M B U15 Finn Valley AC 35:45

344. 290 Ryan MC NULTY M B U15 AGHYARAN GAA 36:45

345. 287 PATRICK MC NULTY M MO AGHYARAN GAA 36:45

346. 124 Anita Coyle F Female 40-44 Setanta G.A.A 37:00

347. 166 Karen Burke F FO Individual 37:05

348. 164 Elaine Gillespie F FO Individual 37:05

349. 110 Irene McFadden F FO Letterkenny Athletic Club 37:05

350. 963 CORMAC SCULLY M Male 40-44 FINN VALLEY AC 37:24

351. 347 NIAMH MCCREADY F G U15 INDIVIDUAL 37:44

352. 350 BETTY GALLEN F Female 40-44 AGHYARAN 37:52

353. 914 Shaun McGranaghan M Male 40-44 Evolve H&F 38:19

354. 904 Rosemary Connolly F Female 40-44 Aghyaran Athletics 38:21

355. 346 DEIRDRE MARKHAM F Female 40-44 INDIVIDUAL 38:22

356. 364 Cian Speight M B U15 Individual 39:16

357. 387 GRAINNE MCCOLL F Female 40-44 INDIVIDUAL 39:16

358. 104 Lynda Lafferty F Female 40-44 40:10

359. 936 Lauren Doherty F FO Ind 40:16

360. 935 Erinn Gallen F G U15 Ind 40:17

361. 266 Danny Mc Gylnn M Male 40-44 40:28

362. 65 PADDY GALLAGHER M MO FINN VALLEY AC 40:28

363. 320 Aidan Mc Nulty M B U15 Finn Valley AC 40:41

364. 890 Gareth Mc Cready M Male 40-44 Ind 40:47

365. 233 Ellen O' Donnell F Female 40-44 40:48

366. 231 Brian O' Donnell M Male 40-44 40:49

367. 945 Kerry Mc Cready F G U15 Ind 40:59

368. 263 Caoilhinn Mc Cabe F G U15 Finn Valley AC 41:00

369. 102 Dan Donnelly M B U15 Sean Mc Camhaills 41:30

370. 772 Jamie Gallen M B U15 Finn Valley AC 41:30

371. 103 Pauric Kelly M B U15 Sean Mc Camhaills 41:33

372. 413 Lorraine Larkin F FO Individual 41:57

373. 415 Iggy Larkin M Male 40-44 KCR 41:57

374. 280 Emma Murphy F FO Finn Valley AC 42:38

375. 381 Bernie Murphy F Female 40-44 Finn Valley AC 42:40

376. 940 Amy O'Donnell F G U15 Individual 43:00

377. 264 Caroline Mc Cabe M Male 40-44 Finn Valley A.C 43:53

378. 262 Maoliosa Mc Cabe F G U15 Finn Valley A.C 43:53

379. 390 Emer Meehan F FO Individual 44:00

380. 391 Danielle Conaghan F FO Individual 44:00

381. 786 Niall Mc Elchar M B U15 Finn Valley AC 44:16

382. 785 Aine Mc Elchar F Female 40-44 Finn Valley AC 44:17

383. 329 Erin O'Donnell F G U15 Finn Valley AC 44:18

384. 377 Conor McLeod M MO Finn Valley AC 44:20

385. 376 Mark Wilkinson M MO Finn Valley AC 44:21

386. 378 Clodagh McLeod F FO Finn Valley AC 44:21

387. 330 Catherine Ryan F FO Individual 44:25

388. 978 John Brown M Male 40-44 44:27

389. 140 DOLOURS MCGLINCHEY F FO FINN VALLEY AC 44:27

390. 270 MARIE MCCULLAGH F Female 40-44 INDIVIDUAL 44:36

391. 321 BARRY MCCULLAGH M Male 40-44 INDIVIDUAL 44:36

392. 279 Ash Murphy F FO Finn Valley AC 44:44

393. 133 SINEAD BOYCE F Female 40-44 INDIVIDUAL 44:45

394. 771 Kay Gallen F Female 40-44 Finn Valley AC 44:49

395. 395 Geraldine Browne F Female 40-44 Finn Valley AC 44:52

396. 318 Shaun Dullaghan M Male 40-44 Ind 44:53

397. 977 Noeleen Bradley F Female 40-44 44:56

398. 139 MARY CALLAGHAN F Female 40-44 RED HUGHS 44:57

399. 253 John Mc Glinchey M Male 40-44 Finn Valley A.C 45:12

400. 370 Claire O'Keefe F FO Individual 45:24

401. 367 BANNAN F FO ABU DHABI CHEETAHS 45:26

402. 368 MARIA DEVIN F Female 40-44 ADU DHABI CHEETAHS 45:27

403. 322 ELLIE MCCULLAGH F G U15 INDIVIDUAL 45:34

404. 354 Grace Kelly F FO Ind 45:50

405. 353 Liam Kelly M Male 40-44 Ind 45:50

406. 419 BARRY DOWDS M Male 40-44 INDIVIDUAL 45:51

407. 247 Ollie Reid M Male 40-44 45:52

408. 127 MARIE HOUSTON F Female 40-44 INDIVIDUAL 46:00

409. 69 Julie Mc Connell F Female 40-44 46:00

410. 126 KATHLEEN O LEARY F Female 40-44 INDIVIDUAL 46:00

411. 323 Ciara Mc Nulty F G U15 Ind 46:16

412. 196 Ann Glancy F Female 40-44 Finn Valley A.C 46:29

413. 990 MEGAN JENNINGS F FO INDIVIDUAL 46:39

414. 294 Pamela Mc Andrew F Female 40-44 47:14

415. 427 Siobhan Keegan F FO Individual 47:14

416. 349 Patricia O'Brien F FO KCR 47:18

417. 362 Ann Kelly F Female 40-44 KCR 47:18

418. 286 FIA MC NULTY F G U15 AGHYARAN GAA 47:23

419. 298 BERNARD MCGEEHAN M Male 40-44 FINN VALLEY AC 47:24

420. 288 SHAUNA MC NULTY F FO AGHYARAN GAA 47:24

421. 281 REBECCA GAMBLE F G U15 INDIVIDUAL 47:28

422. 332 Emily Kelly F FO Finn Valley AC 47:29

423. 334 AnneMarie Quinn F FO Individual 47:31

424. 285 JUDE BROMLEY M Male 40-44 47:32

425. 282 Maureen Gamble F Female 40-44 47:33

426. 283 Paul Gamble M MO 47:34

427. 912 Tommy Mc Naught M Male 40-44 Ind 47:35

428. 911 Aoife Keaveney F FO Ind 47:35

429. 388 COLLEEN O BRIEN F Female 40-44 KCR 47:37

430. 361 Lucia Kelly F FO Individual 47:37

431. 297 ASHLEEN MCGEEHAN F Female 40-44 FINN VALLEY AC 48:03

432. 170 WILMA SLEVIN F Female 40-44 48:11

433. 62 RACHEL GALLAGHER F FO INDIVIDUAL 48:11

434. 411 Moya Larkin F FO Individual 48:19

435. 184 Clare Scanlon F FO Ind 48:26

436. 183 Francie Scanlon M Male 40-44 48:27

437. 973 Nina Patton F Female 40-44 48:31

438. 369 Maeve Scully F Female 40-44 Individual 48:32

439. 428 Sheila Reid F Female 40-44 Individual 48:32

440. 392 GRAINNE REID F Female 40-44 INDIVIDUAL 48:34

441. 132 AISLING MULLEN F Female 40-44 FINN VALLEY AC 48:35

442. 431 KATIE DOWDS F G U15 FINN VALLEY AC 48:35

443. 134 EMILY BOYCE F Female 40-44 FINN VALLEY AC 48:35

444. 966 AOIFE CRAWFORD F G U15 INDIVIDUAL 48:35

445. 109 LORETTA DEVENNEY F Female 40-44 INDIVIDUAL 48:40

446. 252 KATIE CALLAGHAN F Female 40-44 RED HUGHS G.A.A 48:40

447. 275 Gerry Hennessey M Male 40-44 Individual 48:47

448. 272 Ellis Hennessey F FO Ind 48:47

449. 123 Aoife Coyle F G U15 Setanta G.A.A 48:58

450. 125 COLM COYLE M B U15 SETANTA 48:58

451. 333 Maria Kelly F FO Finn Valley AC 49:34

452. 429 Andrea Slevin F G U15 Finn Valley AC 49:34

453. 778 Caoimhe Mc Nulty F G U15 Finn Valley AC 50:01

454. 417 ANNA DOWDS F G U15 FINN VALLEY AC 50:01

455. 379 Brenda Coyle F FO Individual 50:08

456. 375 Sam Wilkinson M MO Finn Valley AC 50:08

457. 374 PATSY GALLAGHER M MO INDIVIDUAL 50:08

458. 398 PAULINE DOWDS F Female 40-44 INDIVIDUAL 50:21

459. 432 SARAH DOWDS F G U15 FINN VALLEY AC 50:22

460. 913 Joanne McGranaghan M Male 40-44 Evolve H&F 50:24

461. 273 Roisin Hennessey F FO Ind 50:24

462. 158 Peter Mc Bride M Male 40-44 Ind 50:40

463. 155 Tadhg Mc Bride M B U15 Ind 50:40

464. 400 SIOBHAN LAFFERTY F FO INDIVIDUAL 52:46

465. 434 NOEL LAFFERTY M MO INDIVIDUAL 52:47

466. 433 TOMASINA LAFFERTY F FO INDIVIDUAL 52:47

467. 76 LILY WITHEROW F G U15 INDIVIDUAL 52:52

468. 77 RACHEL WITHEROW M Male 40-44 INDIVIDUAL 52:52

469. 157 Molly Mc Bride F G U15 Ind 53:30

470. 156 Sinead Mc Bride F FO Ind 53:31

471. 969 JARLAITH BRENNAN M B U15 FINN VALLEY AC 53:48

472. 970 DEREK BRENNAN M MO FINN VALLEY AC 53:49

473. 968 CAOIMHE BRENNAN F FO FINN VALLEY AC 53:49

474. 901 Luke Mailey M B U15 Finn Valley AC 53:49

475. 797 Paul Mailey M MO Finn Valley AC 53:49

476. 971 Noaise Brennan F G U15 Finn Valley A.C 53:49

477. 938 Norbi M MO Individual 53:50

478. 941 Penny O'Donnell F FO Individual 53:50

479. 939 Hugo O'Donnell M MO Individual 53:50

480. 313 Freda Neilis F FO Individual 53:56

481. 309 Michael Lafferty M Male 40-44 Individual 53:56

482. 366 Isobel McNulty F FO Individual 53:58

483. 754 Breege Doherty F Female 40-44 Individual 54:00

484. 755 Catherine Rose Hannigan F G U15 Finn Valley AC 54:01

485. 274 Caitlin Hennesey F FO Ind 54:01

486. 921 MARGARET O NEILL F Female 40-44 INDIVIDUAL 54:03

487. 922 LIAM O NEILL M Male 40-44 INDIVIDUAL 54:09

488. 397 Michael Sweeney M MO Individual 54:40

489. 396 Leanne Thomas F FO Individual 54:40

490. 412 Denise Sweeney F FO Individual 54:40

491. 342 Grace Mc Elroy F FO Ind 55:01

492. 414 Penny Larkin F FO Individual 55:04

493. 758 Terence Quinn M MO Individual 55:04

494. 760 Charlie Quinn M MO Individual 55:04

495. 193 MARTHA GALLAGHER F G U15 INDIVIDUAL 55:37

496. 192 MIA GALLAGHER F G U15 INDIVIDUAL 55:37

497. 191 MICHAEL GALLAGHER M Male 40-44 FINN VALLEY AC 55:37

498. 331 Florence Vance F Female 40-44 Individual 55:40

499. 402 Lasma Araka F FO Ind 55:46

500. 301 PATRICIA TREACY F Female 40-44 INDIVIDUAL 55:46

501. 312 Shannon Duncan F G U15 Individual 55:50