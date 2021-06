Covid regulations force postponements of three All-County League fixtures

The Donegal CCC (Competitions' Controls Committee) has confirmed the postponement of All-County Football League fixtures this afternoon with Covid regulations.

A statement from the county board reads "In Marley Travel Division 2, both of the Downings v Convoy fixtures and the St Eunans D v Urris game in McGlynn Catering Division 4 have been postponed in accordance with Regulations regarding Covid close contacts. The CCC will work with all six clubs to refix games as soon as possible."

The fixtures, reserve and senior between Bundoran and St Michael's, have also been postponed as a mark of respect for Brian McGinley, club president of CLG Naomh Micheál, who sadly passed Brian McGinley yesterday.

CLG Dhún na nGall extended its sympathy to the McGinley family and to CLG Naomh Micheál.

The following fixtures will take place as planned:

Division 1 Brian McCormick Sports

Sun, 13 Jun, Venue: Gaelic Park, (Round 1), Realt na Mara V St Michael’s Ref – Connie Doherty – Postponed

Sun, 13 Jun, Venue: Eamonn Byrne Memorial Park, (Round 1), Killybegs V Glenswilly 14:00, Ref – Greg McGroary

Sun, 13 Jun, Venue: Páirc Naomh Fhionnain, (Round 1), Cloughaneely V Ardara 14:00, Ref – Mark Dorrian

Sun, 13 Jun, Venue: Machaire Gatlán, (Round 1), Gaoth Dobhair V St Eunan’s 14:30, Ref – Enda McFeely

Sun, 13 Jun, Venue: Towney, (Round 1), Kilcar V Naomh Conaill 16:00, Jimmy White

Division 1B Brian McCormick Sports

Sun, 13 Jun, Venue: Gaelic Park, (Round 1), Realt na Mara V St Michael’s 15:30, Ref – Kenneth Byrne – Postponed

Sun, 13 Jun, Venue: Eamonn Byrne Memorial Park, (Round 1), Killybegs V Glenswilly 15:30, Ref –Shane Toolan

Sun, 13 Jun, Venue: Páirc Naomh Fhionnain, (Round 1), Cloughaneely V Ardara 12:30, Ref – Leo Devenney

Sun, 13 Jun, Venue: Machaire Gatlán, (Round 1), Gaoth Dobhair V St Eunan’s 16:00, Ref – Declan Callaghan

Sun, 13 Jun, Venue: Davy Brennan Memorial Park, (Round 1), Kilcar V Naomh Conaill 17:30, Ref –Marc Brown

Division 2 Marley Travel

Sun, 13 Jun, Venue: Pairc na nGael, (Round 1), Naomh Columba V Dungloe 14:30, Ref – Val Murray

Sun, 13 Jun, Venue: Páirc Gearóid O’Gallachóir, (Round 1), Naomh Naille V Aodh Ruadh 14:30, Ref James Connors

Sun, 13 Jun, Venue: Glenfin, (Round 1), Glenfin V Sean Mac Cumhaill 14:30, Ref – Shaun McLaughlin

Sun, 13 Jun, Venue: Pairc Na nDunaibh, (Round 1), Downings V Convoy 14:30, Ref – Pat Barrett – Postponed

Tue, 15 Jun, Venue: Termon, (Round 1), Termon V Milford 19:30, Ref – Shane Toolan

Division 2B Marley Travel

Sun, 13 Jun, Venue: Pairc na nGael, (Round 1), Naomh Columba V Dungloe 16:00, Ref – Lee Jordan

Sun, 13 Jun, Venue: Páirc Gearóid O’Gallachóir, (Round 1), St Naul’s GAA Club V Aodh Ruadh 16:00, Ref – Paul Hardy

Sun, 13 Jun, Venue: Glenfin, (Round 1), Glenfin V Sean Mac Cumhaill 16:00, Ref – Michael Connolly

Sun, 13 Jun, Venue: Pairc Na nDunaibh, (Round 1), Downings V Convoy 16:00, Ref – Brendan Callaghan – Postponed

Division 3 YesChef

Sat, 12 Jun, Venue: Connolly Park, Malin 2-9 Naomh Colmcille 3-12 Ref – Clint Marron

Sun, 13 Jun, Venue: Pairc Uí Shiail, (Round 1), Fanad Gaels V Four Masters 14:30, Ref – Sean McDaid

Sun, 13 Jun, Venue: Páirc na nGael, (Round 1), Letterkenny Gaels V Naomh Bríd 14:30, Ref – Anthony McCallig

Sun, 13 Jun, Venue: C.L.G. Bun Cranncha, (Round 1), Buncrana V Moville 14:30, Ref – Seamus McGonagle

Sun, 13 Jun, Venue: Hibernian Park, (Round 1), Burt V Red Hughs 14:30, Ref – Dermot McColgan

Division 3B YesChef

Sun, 13 Jun, Venue: Pairc Uí Shiail, (Round 1), Fanad Gaels V Four Masters 16:00, Ref Don Langan

Sun, 13 Jun, Venue: Páirc na nGael, (Round 1), Letterkenny Gaels V Naomh Bríd 16:00, Ref – Joe O’Donnell

Sun, 13 Jun, Venue: The Scarvey, (Round 1), Buncrana V Moville 13:00, Ref – Clint Marron

Sun, 13 Jun, Venue: Hibernian Park, (Round 1), Burt V Red Hughs 16:00, Ref – Gerard Jnr McHugh

Division 4 McGlynn Catering

Sat, 12 Jun, Venue: Robert Emmets, Robert Emmets 1.15 Pettigo 0-3, Ref – Mark McGlinchey

Sun, 13 Jun, Venue: Na Rossa, (Round 1), Na Rossa V Naomh Pádraig Muff 14:30, Ref – Mark Dorrian

Sun, 13 Jun, Venue: O’Donnell Park, (Round 1), St Eunan’s V Urris 14:30, Ref – Tony Gallagher – Postponed

Sun, 13 Jun, Venue: Carndonagh, (Round 1), Carndonagh V Naomh Muire Lower Rosses 14:30, Ref Aidan McAleer

Sun, 13 Jun, Venue: Naomh Ultan, (Round 1), Naomh Ultan V Naomh Pádraig Lifford 14:30, Ref Eugene McHale

Division 4B McGlynn Catering

Sun, 13 Jun, Venue: Carndonagh, (Round 1), Carndonagh V Naomh Muire Lower Rosses 16:00, Ref – Trevor Maloney

Sun, 13 Jun, Venue: Naomh Ultan, (Round 1), Naomh Ultan V Naomh Pádraig Lifford 16:00, Ref – Pat Walsh